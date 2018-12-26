المشهراوي: لا يحق لمن دمر فتح أن ينظم مهرجان انطلاقتها في غزة

هاجم القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح سمير المشهراوي، تقدم حركة فتح بطلب لداخلية غزة بإقامة مهرجان انطلاقتها الـ54، مؤكداً أنه لا يحق لمن دمر فتح أن ينظم مهرجان انطلاقتها.

وأوضح المشهراوي أن من الوقاحة بمكان أن تهدد فتح أبناءها بقطع رواتبهم في حال عدم مشاركتهم في فعاليات الانطلاقة الـ54، مشيرا إلى التيار الإصلاحي سيبذل جهده في تفويت الفرصة عليهم وإقامة حفل الانطلاقة في غزة، كما قال

وأكد القيادي في التيار الإصلاحي، أن النائب محمد دحلان قام بكل ما هو مطلوب لإنجاح مهرجان الانطلاقة الـ54، ليخرج بصورة تليق بالحركة التي تأبى على الانكسار أمام المتواطئين لتدميرها وتشتيت أبنائها.، كمال قال.