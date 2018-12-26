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التعليق الأول لنتنياهو على الغارات الجوية "الإسرائيلية" في سوريا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 16:41 - 26 ديسمبر 2018
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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لسنا على استعداد بقبول تواجد عسكري إيراني في سوريا، فهذا التوجه سيعمل ضدنا وسنعمل ضده بكل حزم وبشكل متواصل".

وأضاف نتنياهو في رده تعقيبه الأول على الغارات الإسرائيلية في سوريا: "لن نرتدع من مواصلة الضربات ضد التواجد الإيراني في سوريا كلما اقتضت الضرورة".

وتابع: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا هو قرار لن يغير سياساتنا، وسنبقى ثابتين على الخطوط الحمراء التي حددناها في سوريا وفي أي مكان آخر.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس، الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر، غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.

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