مخطط لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أكدت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الأربعاء، أن تقدماً طرأ في إجراءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقالت قناة "ريشت كان" العبرية: إن تقدماً طرأ في الإجراءات التي تهدف لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 82 وحدة في مستوطنة (عوفرا)، وذلك رداً على العمليات الأخيرة، التي نفذها فلسطينيون، واستهدفت جنوداً ومستوطنين إسرائيليين.

وكان ثلاثة جنود إسرائيليين، قُتلوا قبل نحو أسبوعين، وأصيب نحو تسعة آخرون، في عمليتي إطلاق نار، قرب مستوطنة (عوفرا) ومنطقة (جفعات أساف)، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.