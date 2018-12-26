فتح: حماس لم تستجب حتى اللحظة لطلب إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة

قالت حركة فتحان حركة حماس لم تستجب حتى اللحظة لطلب احياء ذكرى انطلاقة الحركة والثورة الفلسطينية في غزة.

وأوضح المتحدث باسم فتح عاطف ابو سيف في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ظهر اليوم الاربعاء أنه تم الحديث مع الفصائل بهذا الشأن كما تحدثت عدة جهات مع حماس بالخصوص .

وقال أبو سيف إن الحركة بكل أطرها وأقاليمها تواصل العمل ليل نهار تحضيرا لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وأوضح أبوسيف أن حركة فتح تعمل على تفعيل الحالة التنظيمية عبر ندوات وجلسات واجتماعات تتضمن تأكيدا على ضرورة المشاركة بمهرجان المليون حال استجابت حماس.