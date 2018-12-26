الحية: حماس مع إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية التعامل المُشين من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي حول إجراءات عباس التعسفية بحق المجلس التشريعي.

وأكد الحية في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحماس أن الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.

وشدد الحية على عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.