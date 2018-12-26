"واشنطن بوست" تروي قصة آخر كوب شاي في حياة خاشقجي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتفاصيل قصة آخر كوب شاي احتساه داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، قبيل مقتله.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، الإثنين، عن مسؤول مخابراتي غربي (لم تسمّه) قوله إن "خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله".

وأفاد المصدر، أن واقعة الشاي حدثت "قبل لحظات من تخديره (الصحفي المغدور) ومن ثَم قتله، وتمزيق جثته".

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، التي كان خاشقجي أحد المساهمين فيها بمقالات الرأي، فإنه عندما وصل القنصلية السعودية سأله أحد أعضاء الفريق "عما إذا كان يرغب في تناول الشاي".

وأكدت أن "صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي، كشفت عن شعوره بعدم الارتياح".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.