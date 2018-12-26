خان يونس: الجهاد تكرم خريجي دورات التلاوة والتجويد

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة خان يونس لجنة أنشطة المساجد بالتعاون مع مديرية أوقاف خانيونس مساء أمس الثلاثاء، احتفال تكريم خريجي دورة تلاوة وتجويد.

وبدأت مراسم الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو إنجازات لجنة أنشطة المساجد خلال عام2018م ، ومن ثم كلمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل (أبو طارق).

وتحدث المدلل عن عظيم الأجر في تدبر وفهم وتلاوة القرءان الكريم وأن مجد الأمة في تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها.

وفي كلمة مديرية أوقاف خان يونس تحدث الشيخ بلال الغرابلي عن فضل تعلم التجويد وأحكامه وتبيان فضل تلاوته بالأحكام.

وأثنى على جهد وعمل لجنة أنشطة المساجد بخانيونس شاكرا جهدهم الدؤوب والرائع، مثمنا هذا العمل في تعزيز القيم والسلوكيات.

وفي ختام الاحتفال قدمت لجنة أنشطة المساجد درع تكريم لمديرية أوقاف خان يونس على جهدها في خدمة القرءان الكريم وكرمت مدرسي دورات التلاوة والإخوة الذين اجتازوا دورات التلاوة والتجويد بنجاح.