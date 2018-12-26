عباس يصدر مرسومًا يقضي بوقف رواتب نواب "التشريعي"

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا رئاسيًا لمجلس الوزراء، يقضي بوقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد منعت صباح اليوم، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس برام الله وحجزت نوابًا آخرين ومنعتهم من الوصول للمشاركة في المؤتمر.

ويأتي هذا التصعيد الأمني ضد نواب المجلس التشريعي بالضفة المحتلة عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.