لأول مرة.. مبارك ومرسي وجها لوجه في محكمة مصرية

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، للإدلاء بشهادته في إعادة نظر قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان.

ويعد حضور مبارك كشاهد، التواجد الأول من نوعه منذ تخليه عن السلطة، عقب تصاعد الاحتجاجات ضد نظام حكمه عام 2011، وسبق أن تردد مبارك مرات عدة على ساحات المحاكم متهما بقضايا عدة، انتهت جميعها بالبراءة، ما عدا القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ونجلاه، إدانة نهائية، بارتكاب وقائع فساد خلال توليه مهام الرئاسة.

يشار إلى أن أحكاما صدرت بإدانة المتهمين في قضية اقتحام السجون، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية مختلفة.

وقررت الدائرة الجديدة ضم أوراق قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بقضية القرن، إلى ملف هذه القضية وقررت استدعاء مبارك للاستماع لشهادته.