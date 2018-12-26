ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:44 - 26 ديسمبر 2018
مشاركة

أصيب راعي أغنام مسن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالقرب من بلدة برقة شمال نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة مستوطنين هاجموا الراعي مفيد شاكر حجي (٧٠ عامًا) حجي أثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة القبيبات بمحاذاة مستوطنة "حومش" المُخلاة.

وأوضح أن المواطن حجّي أصيب بجراح في رأسه، وفقد الوعي، فيما نقله مواطنون لمستشفى رفيديا بنابلس للعلاج.

وهذا هو الاعتداء الثاني الذي ينفذه المستوطنون خلال أقل من 24 ساعة في نفس المنطقة، حيث اعتدى الليلة الماضية على بعض المنشآت والمركبات عند مدخل بلدة برقة.

متعلقات