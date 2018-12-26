مستوطنون يعتدون على راعي أغنام بنابلس

أصيب راعي أغنام مسن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالقرب من بلدة برقة شمال نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة مستوطنين هاجموا الراعي مفيد شاكر حجي (٧٠ عامًا) حجي أثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة القبيبات بمحاذاة مستوطنة "حومش" المُخلاة.

وأوضح أن المواطن حجّي أصيب بجراح في رأسه، وفقد الوعي، فيما نقله مواطنون لمستشفى رفيديا بنابلس للعلاج.

وهذا هو الاعتداء الثاني الذي ينفذه المستوطنون خلال أقل من 24 ساعة في نفس المنطقة، حيث اعتدى الليلة الماضية على بعض المنشآت والمركبات عند مدخل بلدة برقة.