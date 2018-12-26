كشف الـ100 يُحدث صدمة.. لهذه الأسباب تكررت الأسماء وحُجبت جزء منها

صدمة كبيرة تلقاها المواطنون في قطاع غزة، بعد نشر وزارة التنمية الاجتماعية كشف أسماء المستفيدين من منحة 100 دولار القطرية، التي تتواصل للشهر الثاني على التوالي، وأحدثت ضجة كبيرةً عبر وسائل الإعلام عند نشر الأسماء.

فحتى يوم أمس، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن الصرف سيكون لـ50 ألف أسرة جديدة، لتضاف للـ50 ألف أسرة التي صرف لها في الشهر الماضي، عازياً سبب تأخير الصرف لمشكلة تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، وللعلاقة مع الوزارات الأخرى كالاتصالات والمالية.

وبينت الوزارة عبر تصريحات لوكيل الوزارة يوسف إبراهيم، أنه بات لديها قاعدة بيانات ضخمة حول المواطنين، بلغت 100 ألف اسماً، بحيث سيكون في الكشف الجديد 50 ألف اسماً جديداً خلافاً للـ50 ألف اسم المرحلة الأولى.

ولكن عند نشر الكشف تبين أن الأسماء القديمة في الكشف الأول هي من تم الصرف لها في الشهر الماضي، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، الذين كانوا ينتظرون نشر أسمائهم.

يشار إلى أن 50 ألف أسرة استفادت الشهر الماضي من منحة الـ 100 دولار، والتي جاءت بدعم قطري.

ووسط هذا الغموض والتساؤلات الكثيرة، خرج رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أسامة الكرد في بتوضيح هام في تصريحٍ إذاعة القدس، أنه لم تأتِ الموافقة على الكشف الجديد حتى اللحظة، موضحاً أنه تم تقديم الكشف للجنة القطرية منذ عشرين يوماً.

وأضاف الكرد، أنه تم حجب (7000) مستفيد من الكشف القديم، حيث سيتم الصرف لـ (43000) مستفيد، متوقعاً أن يتم الصرف للكشف الجديد (50000) مستفيد بين (10-15) يناير المقبل على دفعتين متتاليتين.

وأعرب الكرد عن أمله، أن تجد أمل من وزارة التنمية الاجتماعية أن تجد حلاً للأسر الفقيرة التي تم حجبها.

ويعاني مواطنو قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث تزيد حالات الفقر والبطالة، بشكل كبير، مما يضطرهم للبحث عن أي مصدر لرزقهم.