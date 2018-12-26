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بطريقة غير قانونية

الأطر الطلابية بجامعة القدس المفتوحة تحذر من محاولات إنهاء حراكهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:54 - 26 ديسمبر 2018
جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس المفتوحة
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أكدت الأطر الطلابية بجامعة القدس المفتوحة بغزة اليوم الأربعاء، ان حراكها الطلابي في جامعة القدس المفتوحة مازال مستمراً ، محذرةً من أي محاولة لوأد مطالب الطلبة وانهاء تحركهم من خلال اتفاقيات أو طروحات غير مقبولة.

وحذرت الاطر الطلابية خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه من محاولات الالتفاف على مطالبنا الطلابية العادلة بأي صيغة كانت وتحت أي مبرر.

وبين ان الحراك الطلابي وعناوينه الواضحة المتمثلة بالأطر الطلابية في قطاع غزة فقط وهي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إدارة الجامعة وإيصال صوت الطلبة، وأي التفاف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصعيد الخطوات بشكل دراماتيكي ورفع سقف المطالب لأبعد حدود.

 

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