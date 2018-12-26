وفاة موقوف داخل المستشفى الأهلي في الخليل

توفي صباح اليوم الأربعاء، موقوف داخل المستشفى الأهلي بالخليل يبلغ من العمر (54 عاما) أثناء تقديم العلاج له.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطن المذكور موقوف بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة بداية الخليل.

وأوضح ارزيقات أن الموقوف كان يتلقى العلاج داخل المستشفى الأهلي قبل أن تتدهور حالته الصحية لينقل إلى غرفة العناية المكثفة بشكل عاجل إلا انه فارق الحياة أثناء إسعافه.

ولفت إلى أنّ الشرطة قامت بإبلاغ النيابة العامة بالوفاة، وقد تمت مباشرة التحقيق في الحادث، مؤكدًا أن النيابة "قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة".