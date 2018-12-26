طلبان فلسطينيان لمجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأربعاء عن تقديم طلبين فلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل.

وأفاد المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الطلب الأول يتعلق بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في ظل تمتع فلسطين منذ عام 2012 بمكانة دولة عضو مراقب.

وأوضح المالكي أن الطلب الثاني يتعلق بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر نهاية عام 2016 ويحمل رقم (2334) بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وذكر أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن تفعيل القرار المذكور بشأن الاستيطان وفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أنه في حال فشل تمرير الطلب سيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".

من جهة أخرى، أكد المالكي استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية لإثناء البرازيل عن نقل سفارتها لدى إسرائيل مدينة القدس.

وأوضح المالكي أن الرئيس محمود عباس طلب من كل من السعودية وتركيا اللتين ترأسان حاليًا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تكثيف التحرك في الضغط على البرازيل.