إصابة مسن من قرية برقة بجروح إثر اعتداء المستوطنين عليه

أصيب مسن، اليوم الأربعاء، بجروح، عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، خلال رعيه الأغنام في أراضي قرية برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا المسن مفيد أبو حسين (70 عاما)، خلال رعيه الأغنام في قرية برقة، الامر الذي ادى الى اصابته بجروح في الرأس، وجرى نقل الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وكان فاقدا للوعي.

وأكد أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، خاصة في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة "حومش"، الذي اخلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2005.