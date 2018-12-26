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وفاة موقوف لدى شرطة الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:54 - 26 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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قالت الشرطة اليوم الأربعاء، إن موقوفًا لديها في الخليل، توفي صباح اليوم داخل المستشفى الأهلي أثناء تقديم العلاج له.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في بيان، بأنّ المواطن البالغ من العمر (54 عامًا)، موقوف بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة بداية الخليل، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى الأهلي بالمدينة قبل أن تتدهور حالته الصحية لينقل إلى غرفة العناية الحثيثه بشكل عاجل، إلا أنه فارق الحياة أثناء إسعافه.

وأكدت الشرطة أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثه، وتم التحفّظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

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