المحرر عدنان: الأوضاع تتصاعد داخل سجون الاحتلال

قال الأسير المحرر خضر عدنان إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال في تصاعد وحدة وتوتر، متابعاً "الواضح أن هناك قرارات من رأس هرم الاحتلال بقمع وقهر وقتل الأسرى من كل الأجهزة الأمنية الصهيونية".

وأضاف عدنان خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن قوات القمع "النحشون، الدرور، المتسادا" أُنشأت خصيصاً لقهر الأسرى بتوجيهات من الشاباك.

وشدد على أن التصعيد في السجون يتمثل في تعمد القتل الطبي؛ وشن هجمة على الأسرى خاصة المرضى، من خلال العزل والقمع والتنكيل، مشيراً إلى عزل القيادي الأسير أيمن اطبيش داخل عزل سجن رامون والتنكيل من قبل وحدة الدرور قبل أيام قليلة بإدعاءات واهية.

ولفت إلى أن أمير هيئة أسرى حركة الجهاد الإسلامي الأسير زيد بسيسي مستمر في مقاطعة الحوار مع إدارة سجن رامون لحين عودة اطبيش.

وأكد أن الأسرى دافعوا كثيراً عن كرامتنا ويستحقون الوقوف أكثر، موضحاً أن حالة الأسير المريض سامي أبو دياك (35 عامًا) من جنين الذي يعتبر أصعب حالة مرضية تراجعت بشكل حاد في الساعات الأخيرة

يشار إلى أن الأسير أبو دياك محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ 17 من يوليو عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.