سيدة "الفستق" في رفح: تحنى ظهرها لساعات لتوفير علاج ابنتها

بشكلٍ يومي، تحني المواطنة الخمسينية وحيدة أبو موسى، ظهرها على كيسٍ كبيرٍ من الفستق لتقشيره وتقسيمه، بمساعدة ابنتها التي تعاني من مرض السرطان الذي يأكل عظامها، لتنتهي منه خلال أسبوع، ليس من باب التسلية أو لأكله، بل لسد رمق عائلتها، وتوفير أقل ما يمكن لعلاج ابنتها.

فأبو موسى أم لثلاثة بنات، تسكن في بيتٍ متواضعٍ، في أحد أحياء مخيم الشابورة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ليس لديها مصدر رزق سوى أكياس الفستق التي تقوم بتقشيرها لصالح أحد الشركات، حيث أن زوجها الخمسيني عاطل عن العمل.

ويعيش مواطنو قطاع غزة، في أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث يعانون من الفقر والبطالة بنسب عالية نتيجة قلة فرص العمل، الأمر الذي أجبرهم على البحث عن بدائلَ لتوفير لقمة عيشتهم.

أم رشا (52 عاماً)، لديها ثلاثة بنات أكبرهن متزوجة في مصر، والثانية ابنتها هديل التي تبلغ من العمر 23 عاماً، وأصغرهن أحلام التي تبلغ من العمر 20 عاماً، وتعاني من مرض السرطان.

تقول أم رشا لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نقوم بتقشير الفستق لصالح أحد المصانع في مدينة رفح، حيث نحصل على كيس يبلغ وزنه 15 كيلو، ونقوم بتقشيره فوق خطوات عدة، ومن ثم نرجعه له مقشراً مقسماً مقابل 35 شيكلاً".

تعمل أم رشا على تقشير الفستق من خلال فركه جيداً بحيث يتم إزالة القشرة الحمراء، وفي حين لا تخرج بعض القشور يتم وضعها في الثلاجة لمدة يومين بحيث يسهل خروج القشرة، وثم تقسم لقسمين.

ووفقاً لأم رشا، فما تحصل عليه من تقشير الفستق لا يمكن أن يسد احتياجاتهم حيث تمضي في عملها في كل كيس أسبوع كامل، حيث تعمل فيه منذ ساعات الصباح الباكر.

ويعتبر الفستق، من البقوليات ويدخل في أنواع كثيرة من الأطعمة والحلويات، كما يدخل في العديد من أنواع الشوكولاتة بالفستق، ويرش كزينةٍ على الأكلات المختلفة مثل أطباق الأرز والمنسف، كما يعد أحد أنواع التسالي المهمة في قطاع غزة.

وعن حالة ابنتها المريضة تضيف أم رشا:"ابنتي أحلام تعاني من مرض السرطان في العظام، حيث يتآكل العظام لديها منذ 3 مارس، حيث تحصل على علاج مسكنات فقط.

ومنذ 3 أسابيع، تعرض أحلام لكسر في قدمها أثر عليها حالتها المرضية بشكل كبير، فجرى تجبيص قدمها حيث أنها تعاني من وجود كيس دهني، وتحتاج لعملية استئصال للكيس الدهني.

وأوضحت أم رشا، أن الأطباء كتبوا لها تحويلة للعلاج في الخارج في مستشفى المقاصد في القدس، إلا أن التحويلة رفضت لأكثر من مرة.

وناشدت الوالدة أم رشا الجميع بالوقوف بجانبها والعمل على علاج ابنتها المريضة، حيث أن شفاءها يعتمد على علاجها في الخارج، مطالبةً وزارة الصحة على مساعدتها لحل مشكلتها.





















