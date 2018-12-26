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إعلان موعد مقابلات المعلمين الفلسطينيين للعمل في قطر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:43 - 26 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وفق رسالة وصلتها من نظيرتها القطرية أن لجنة المقابلات للمعلمين الفلسطينيين، الذين تتطابق طلباتهم وشروط التعاقد والذين وقع عليهم الاختيار الأولي من الجانب القطري، ستبدأ في رام الله وقطاع غزة يومي 27 و 28 يناير/كانون ثاني.

وأكدت "التربية" في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الاربعاء، أنها بدأت بإعداد قوائم المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة حسب إعلان الوزارة في قطر؛ وذلك لتنسيق وتحديد مواعيد ومكان هذه المقابلات.

وأوضحت أن المقابلات ستتم وفقاً للتخصصات المطلوبة من دولة قطر الشقيقة، لافتةً إلى أن عدد الذين سيتم إجراء المقابلة معهم ١٢٠ متقدماً.

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