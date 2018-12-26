مصدر : هنية يخطط لزيارة موسكو منتصف يناير

قال مصدر دبلوماسي إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو منتصف يناير المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله أن هنية يتطلّع إلى لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث المصالحة الوطنية خلال زيارته المتوقعة في 15 يناير المقبل.

يذكر أن الخارجية الروسية وجّهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو، في إطار تعزيز جهود موسكو الديبلوماسية في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمساهمة بتثبيت جهود المصالحة الفلسطينية.