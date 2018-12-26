مع بداية الامتحانات النهائية النصفية.. 9 أطعمة للأطفال تزيد من التركيز

يشكو أغلب الأمهات من ضعف تركيز أبنائهن وعدم انتباههم للدروس او عند المذاكرة للامتحانات .

قد يكون هذا ناتجًا عن احتياج الأطفال لبعض العناصر الغذائية التي أثبتت الدراسات العلمية أنها تزيد من التركيز والانتباه، نعرض لكِ بعضًا منها:

1- الأسماك والمأكولات البحرية: فهي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، المهم جدًا لصحة العقل، فاحرصي على تقديم السمك لطفلك مرتين أسبوعيًا، ونوّعي في طريقة تقديمكِ له حتى لا يملّ. اقرئي أيضًا: الدهون الجيدة: الفوائد الغذائية للأوميجا ٣

2- الأفوكادو: فهو غني بفيتامينات ب وج وحمض الفوليك والدهون المفيدة لعقل الطفل.

3- الشوكولاتة الداكنة: كل الأطفال تقريبًا تحب الشوكولاتة، لذلك قدمي لطفلكِ قطعة شوكولاتة أو كوبًا من الكاكاو، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والعديد من المعادن المهمة، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم.

4- الموز: هناك دراسة أجريت على مجموعة من الطلاب توصلت إلى أن من يتناولون الموز قبل الامتحانات حصلوا على نتائج أفضل. ويعد الموز من أهم مصادر البوتاسيوم وهو عنصر مهم جدًا للحفاظ على صحة الدماغ والأعصاب والقلب.

5- السبانخ: بالإضافة لشهرتها باحتوائها على نسبة عالية من الحديد، فهي تحتوي على اللوتين وحمض الفوليك والبيتا كاروتين، ما يجعلها غذاءً ممتازًا للعقل. وإذا لم يكن أطفالك من محبي السبانخ بطريقتها التقليدية، يمكنكِ تقديمها بطرق مختلفة مثل الجلاش أو الفطائر المحشوة بخليط الجبن والسبانخ (اختاري جبنًا قوي الطعم بحيث يطغى على طعم السبانخ) أو كرات السبانخ والجبن والبطاطس، أو حتى قطعيها طازجة في السلطة الخضراء.

6- البيض: من الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3، ويمكن تقديمه بطرق منوعة كالسلق أو بطريقة البيض العيون أو المقلي أو الأومليت.

7- البروكلي: غني بفيتامينات ج وك ومادة الكولين، ما يجعله من الأطعمة التي تحفز الذاكرة والعقل.

8- الكركم: من التوابل التي طالما استُخدمت لتحسين أداء الذاكرة والعقل، وبالتأكيد لن تقدميه لطفلك في صورته الصِرفة، لكن احرصي على إضافته للطعام.

9- زيت الزيتون: الذي يحسّن من وظائف الذاكرة ويعزز التركيز، فاحرصي على إضافته للطعام وأطباق السلطة دائمًا.