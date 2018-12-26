المستوطنون يقاطعون نتنياهو

أعلن رؤساء مجالس مستوطنات الضفة الغربية، بأنهم يرفضون الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، وسيقاطعون اللقاء الذي كان مقررا عقده اليوم معه.

وذكرت القناة السابعة العبرية، إن رؤساء مستوطنات الضفة الغربية، الذين قادوا التظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو وسياسته الامنية بالضفة الغربية، يرفضون الاجتماع معه، بسبب عدم موافقته على مطالبهم الامنية والاستيطانية.

ونقلت القناة العبرية، عن عدد من رؤساء مجالس مستوطنات الضفة قولهم: لن نحضر الاجتماع المقرر مع نتنياهو اليوم، حتى يوافق على مطالبنا، والمصادقة على ميزانية الخطة الأمنية الخاصة بمستوطنات الضفة.

وأشارت القناة السابعة، الى أن رؤساء مجالس مستوطنات الضفة الغربية، يطالبون بالمزيد من الحماية الأمنية لمستوطناتهم، عبر ميزانية أمنية خاصة، رفض نتنياهو المصادقة عليها.