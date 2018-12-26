"إسرائيلي": الانتخابات وضعت جيش الاحتلال على خط النار

محلل إسرائيلي: الانتخابات وضعت الجيش في خط النار



قال المحلل العسكري بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، إن "استقالة أفيغدور ليبرمان، إلى جانب انتقاد وزير التعليم نفتالي بينيت، في الواقع كانت بالفعل تحدد جدول أعمال الانتخابات المقبلة بتوجه أمني واضح، حيث تقوم جميع المدافع بإطلاق النار".

وتطرق ليف رام، إلى تبكير الانتخابات الإسرائيلية موضحاً أن جدول الأعمال الأمني والعسكري للانتخابات المقبلة، اتضح باستقالة ليبرمان من وزارة الجيش الإسرائيلي، وما أعقبها من تهديدات نفتالي بينت بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وبحسب موقع "معاريف هشفوع"، أوضح تال ليف رام، أن "تبكير الانتخابات سيضع الجيش في خط النار وذلك في ظل الجدل السياسي حول هوية وزير الجيش المقبل وتضرر الشعور بالأمن لدى سكان المنطقة الجنوبية، ولذلك فإن الجيش سيكون في حالة تأهب عالية خلال الفترة المقبلة للدفاع عن نفسه ومواجهة الضغوط السياسية".

وأضاف ليف رام، أن الفترة المقبلة ستشهد صدى جمهورياً مضاعفاً، حول مهام الجيش الإسرائيلي وشكل الردع على كل حادثة أمنية، مثل وقوع عملية في الضفة الغربية أو حادثة أمنية على حدود قطاع غزة.

أما فيما يتعلق برئيس الأركان المقبل الجنرال أفيف كوخافي، فقد أوضح ليف رام، أن كوخافي سيواجه صعوبة في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية بدءاً من اليوم الأول الذي سيباشر فيه منصبه كرئيس أركان للجيش الإسرائيلي.