جيش الاحتلال يرفض طلب نتنياهو بالإعلان عن انتهاء "درع شمالي"

رفض جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن انتهاء عملية "درع شمالي"، التي بدأها الجيش الإسرائيلي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بادعاء كشف أنفاق حفرها حزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومواصلتها البحث عن أنفاق أخرى وتحييدها في إطار النشاط العسكري الاعتيادي. ويبدو أن نزاعا نشأ الآن بين نتنياهو والمقربين منه وبين الجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، مساء أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع قولها إن مسؤولين في جهاز الأمن يعتقدون أنه ليس صائبا العمل ضد هذه الأنفاق في إطار الأنشطة العسكرية الاعتيادية، وإنما مواصلة البحث عنها واستنفاذ الموارد والفترة المطلوبة من أجل إنهاء البحث عن كافة الأنفاق. وحول طلب نتنياهو نتنياهو بتغيير وصف "عملية" للبحث عن الأنفاق، قال أحد المسؤولين في جهاز الأمن أن تعريف "درع شمالي" كعملية ضروري من أجل رصد موارد وتجنيد الجهاز الأمني لصالح هذا النشاط العسكري.

ووفقا للمسؤولين أنفسهم، فإن القرار بإنهاء هذه العملية نابع من أن التوتر الأمني في الجبهة الشمالية ليس مفيدا لنتنياهو مع بدء المعركة الانتخابية، وأن "تأطير العملية، التي جرى وصفها بأنها حساسة للغاية لأمن إسرائيل، كعملية ناجحة من شأنه أن يشكل ذخرا انتخابيا بالنسبة لنتنياهو وحزبه".

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يحاول حاليا إرجاء الإعلان عن انتهاء العملية قدر الإمكان، واستعراضها في وسائل الإعلام على أنها تنطوي على أهمية كبيرة. وقال مسؤولون سياسيون شاركوا في المداولات الأمنية حول الموضوع إن معارضة الجيش الإسرائيلي إنهاء وصف النشاط كعملية عسكرية ليس نابعا من دوافع عملانية صرف. واضافوا أن البحث عن أنفاق عبارة عن عملية هندسية وحسب وكافة أجهزة الاستخبارات تقول إن حزب الله احتوى تدمير الأنفاق ولا رغبة لديه بالعمل ضد إسرائيل.