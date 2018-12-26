حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاربعاء، حملات دهم واعتقال في انحاء متفرقة من الضفة، وبحسب بيان الاحتلال فإن قواته اعتقلت 8 شبان وصادر اموالا وزعمت العثور على اسلحة في مخيم بلاطة.

وافاد الاسير المحرر عمر عيسى من مخيم بلاطة شرق نابلس، ان جنود الاحتلال اقتحموا منزله وفتشوه وصادرو أموالا كانت بحوزته هو و اشقائه بحجة انها أموال إرهاب مع العلم ان مجموع المبلغ لا يتجاوز راتب موظف شهري.

يشار الى ان للمحرر عمر شقيق بالاسر وهو عبد الناصر وهو اقدم اسير من محافظة نابلس ويقبع بالاسر منذ 25 عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان حسن كراجة وباسم مرشود واحمد ابو عيشة من المخيم، كما زعمت قوات الاحتلال العثور على اسلحة في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسن مصطفى جرادات (34 عاماً)، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة سيلة الحارثية غربي جنين والاسير المحرر محمد قبلاوي من بلدة برقين في القضاء.

واندلعت مواجهات بين الشبّان و قوات الاحتلال على دوار الشهيد يحيى عياش في جنين.

وفي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد صامد أبو هنية، كما جرت عمليات دهم في الخضر جنوب ‎مدينة بيت لحم ويطا وبيت اولا في الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد علي سويطي في بلدة بيت عوا غرب الخليل. كما جرى اعتقال حافظ الفسفوس من يطا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ايضا انور عواد من عورتا جنوب شرق نابلس على معبر الكرامة بعد عودته من تركيا.