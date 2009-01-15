إصابة 33 جنديا إسرائيليا خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة بينهم ضباط

فلسطين اليوم - غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن11 جنديا أصيبوا الليلة الماضية (الأربعاء/ خميس) بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تفصح عن مكان وظروف إصابتهم. و أوضحت أن 22 جنديا أصيبوا أمس الأربعاء (14/1)، بعضهم جراحه خطيرة ومتوسطة.

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بالنشر مساء أمس عن إصابة 7 من جنود الاحتلال في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 13 جنديا في الساعات الأخيرة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن إصابة أحد الجنود السبعة قد وصفت بأنها خطيرة، في حين وصفت إصابة 5 جنود بأنها متوسطة، ووصفت إصابة أحدهم بأنها خفيفة.

وكانت مصادر إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن 6 من جنود الاحتلال قد أصيبوا الليلة الماضية خلال المواجهات مع رجال المقاومة الفلسطينية، ووصفت إصابة اثنين منهم بأنها متوسطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال البرية واصلت إلى جانب طيران الاحتلال الحربي والبحري، قصف أهداف مختلفة في قطاع غزة. وبحسبها فقد تم قصف 60 هدفا خلال ساعات الليل في جميع أنحاء القطاع.

وتابعت أنه خلال عمليات التمشيط التي كانت تقوم بها قوات من "المظليين"، شمال قطاع غزة، أصيب اثنان من الضباط بجروح متوسطة، في حين أصيب ضابط، وهو قائد الوحدة 101 في "المظليين"، واثنان من الجنود بإصابات وصفت بأنها خفيفة.

وبحسبها فإن عددا من عناصر المقاومة الذين كانوا في المكان أطلقوا النار باتجاه جنود الاحتلال، ما أدى إلى وقوع الإصابات. كما جاء أن جنديا سادسا قد أصيب في موقع آخر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.