يبدأ غداً: أجواء باردة ومنخفض جوي يستمر حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية.

وخلال ساعات الليل المتأخرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا خلال ساعات الليل وفجر الخميس لمعظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا إلى شديد البرودة، وماطرا على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل إلى 75 كم/ساعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا القوت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.