الفئران مفتاح علاج فقدان البصر لدى البشر!

قادت الفئران العمياء العلماء إلى اكتشاف "قيّم للغاية" لمئات الجينات الجديدة التي يمكن أن تفسر مشاكل البصر لدى البشر.

وأظهرت دراسة الحمض النووي لـ 300 من القوارض، وجود 261 جينا جديدا ارتبطت جميعها بفقدان البصر الوراثي، واكتشفت الآن لأول مرة.

ويقول العلماء إنه بالنظر إلى أن جينات الفئران تشبه إلى حد كبير الجينات البشرية، "فقد تؤدي النتائج التي توصلنا إليها إلى تشخيص وعلاج المزيد من الأمراض الوراثية".

ودرس العلماء في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، المعلومات من بنك بيانات المواد الجينية للفئران، ووجدوا 347 جينا مرتبطا بمشاكل النظر أو العين، تمت دراسة 86 منها فقط في الماضي.

ويمكن في الوقت الحالي تفسير حوالي 50 إلى 75% فقط من أمراض العيون الوراثية في البشر، لكن العلماء يعتقدون أن مئات الجينات الجديدة الموجودة في الفئران يمكن أن تكون مفتاحا لتفسير بعض الأمراض الوراثية لدى البشر، وبالتالي القدرة على إيجاد علاج لها.

وقال العالم المشارك في الدراسة، علاء مُشيري: "هذه النتائج مهمة للغاية بالنسبة للمصابين بأمراض العيون الوراثية، وسوف يبدأ المجتمع الطبي المتخصص في أمراض العيون باستخدامها، من أجل إيجاد علاجات جديدة".

ومن أكثر الأسباب شيوعا لفقدان البصر لدى البالغين: الغلوكوما أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ويعتقد أنهما يعودان لأسباب وراثية.

وأكثر من 60% من مشاكل العين عند الولادة هي تلك الموروثة من والدي الطفل.

ويعمل العلماء الآن إلى جانب مراكز العناية بالعيون في تكساس وأيوا من أجل مقارنة جينات الفئران مع الجينات البشرية لتحديد جميع الأسباب الوراثية للعمى.