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منطاد تجسس إسرائيلي يخترق أجواء لبنان الجنوبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:29 - 25 ديسمبر 2018
صورة للمنطاد الاسرائيلي صورة للمنطاد الاسرائيلي
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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منطادا مجهزا بكاميرا مراقبة وأجهزة تجسس بمحاذاة الجدار الفاصل بين مستوطنة المطلّة وبلدة كفركلا اللبنانية باتجاه مناطق جنوبي لبنان.

وأفادت جريدة "الحياة" بأن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيرت دورية مشتركة لمراقبة الوضع.

وسبق أن مشطت قوة من الجيش الإسرائيلي الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي انطلاقا من تلال ​الوزاني​ حتى وادي العسل مرورا بقرية الغجر​ وبلدة ​العباسية​.

وتفقدت عناصر الدورية أجهزة المراقبة المثبتة على السياج. وسجلت دوريات مماثلة عند تخوم ​مزارع شبعا​ المحتلة.

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