مزهر: يجب إعطاء الشباب فرصة ومساحة في التجمع الديمقراطي الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة الشعبية بقطاع غزة، جميل مزهر على ضرورة إعطاء الشباب فرصة في المشاركة الفاعلة في التجمع الديمقراطي الفلسطيني للأحزاب الديمقراطية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لنادي السياسة والذي يقيمه مركز دارسات المجتمع المدني (CIVITAS) من كل أسبوع في مطعم اللالتيرنا بغزة وسط لفيف من الشخصيات الاعتبارية والوطنية وطلاب الجامعات لبحث ومناقشة القضايا الراهنة على الساحة الفلسطينية.

من جهتها أكدت المبادرة الوطنية على لسان مسؤولها بقطاع غزة د.عائد ياغي، أن المبادرة لم تتساوَ مع حماس وفتح في البرنامج السياسي، الأمر الذي استدعى تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني.

هذا ودعا يسري درويش ممثل الشخصيات الوطنية في التجمع الديمقراطي الشخصيات الوطنية المؤمنة بالديمقراطية لأخذ دورها بشكل فاعل في التجمع الديمقراطي والذي سيكون مرجعية للديمقراطية الوطنية.

وقد تخلل اللقاء عدة مقترحات كان أبرزها لمدي عام سيفيتاس، ماهر عيسي وهي ضرورة تشكيل جبهة إنقاذ وطني من الكل الفلسطيني بغرض إعادة اللحمة الفلسطينية والرد على الواقع المعاش الذي يتطلب تكاتف الجهود المخلصة من أجل تغيير واقع الانقسام القائم.

والجدير ذكره أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني تشكل مؤخراً من خمسة من الفصائل اليسارية منها الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب فدا وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية الفلسطينية وغيرها من المستقلين للخروج من المأزق السياسي الحالي.

ومن المقرر قيام التجمع الديمقراطي الفلسطيني دعوة الشارع للخروج بتاريخ5 يناير القادم بمسيرات سلمية وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت شعارات إنهاء الانقسام ومواجهة صفقة القرن وغيرها من القضايا والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.