كشف أسماء المستفيدين من 100 دولار المنحة القطرية الدفعة الثانية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة قطر 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ الصرف الأربعاء والخميس، بحسب "فلسطين الآن".

وفي وقت سابق، قال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم إنه "تم اختيار الـ 50 ألف اسم من الذين سجلوا عبر الرابط وانطبقت عليهم الشروط، بالإضافة إلى قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وأسماء الدفعة الثانية كلها جديدة ولم تستفيد من الدفعة السابقة".

للتعرف على أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لقطاع غزة 100 دولار يرجى التوجه إلى رابط موقع التنمية الاجتماعية بفلسطين، والإستعلام من خلال رقم الهوية وسنة الميلاد.

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