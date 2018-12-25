4 أيام.. "يذوب الثلج ويبان المرج"

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل خبراً يفيد بارتفاع تسعيرة العمرة لهذا العام بعد الاتفاق مع الجانب المصري، لتصل إلى 1500 دينار وهي ضعف المبلغ في الأعوام الماضية.

الامر الذي دفع العديد من الدعاة والمشايخ للتعبير عن غضبهم ودعوة الناس لعدم التسجيل أو التبرع بأموال العمرة للفقراء والغارمين باعتبار أن أجره أعظم من أداء العمرة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور نفى ما يتداوله المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحديد أسعار العمرة في قطاع غزة بمبلغ قدره 1500 دينار.

وقال أبو مذكور لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء: "تحديد سعر العمرة غير صحيح ولم نعلن نحن كجمعية شركات الحج والعمر أو وزارة الأوقاف عن الأسعار حتى اللحظة".

وأضاف: "المبلغ الذي يتداوله المواطنون غير منطقي ولم يتم الاتفاق بعد مع الجانب المصري حول أسعار المعتمرين"، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى جانب شركات الحج والعمر للاتفاق مع الجانب المصري على تحديد الأسعار كما كانت في الأعوام الماضية بحيث لا تزيد عن 700 دينار فقط.

ولفت إلى أن الحوار واللقاء مع الجانب المصري بخصوص المعتمرين لم ينتهي بعد، موضحاً أن بداية الأسبوع القادم سيعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن كامل بنود الاتفاق مع الجانب المصري وخاصة الأسعار وطرق النقل البري والبحري إضافة إلى تحديد مساكن المعتمرين في مكة والمدينة.

ودعا أبو مذكور الراغبين كافة لأداء العمرة إلى تحديث بياناتهم، وأن يكون جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 8 شهور.

وكان بعض الدعاة عبروا عن استيائهم بعد انتشار أنباء تقول: "إن تسعيرة العمرة بلغت 1500 دينار" الأمر الذي نفاه أبو مذكور، ويرى بعض الدعاة أنه ما ارتفاع تسعيرة العمرة بهذا الشكل أنه لا ينبغي لأحد أن يسجل في العمرة حتى يتم التخفيض لثمن المثل".

وقال بعض الدعاة: "إننا على ثقة أن من يقوم بدفع هذا المال للفقراء والغارمين من أهل غزة فإن أجره أعظم من أجر أداء العمرة بهذا السعر وفي هذه الظروف".

فيما أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بوجود موافقة مصرية على تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة، منوهًة إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول موضوع الأعداد والمواعيد غير دقيق.

وأشارت الوزارة في تصريحات سابقة إلى أن، هناك اجراءات وترتيبات فنية وإدارية ومالية بحاجة الى استكمال مع الجهات المختصة، منوهًة الى أنه في حال إتمام هذه الترتيبات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

كما وطالبت الوزارة جميع المواطنين الراغبين بالعمرة عدم دفع اي مبالغ لأي شركة أو أشخاص فيما يتعلق بموضوع العمرة، لافتةً الى أنها ستُعلن عن الية استثنائية بالخصوص مختلفة عن الأعوام السابقة حتى لا تقع اي عمليات نصب واحتيال.

يذكر أن وفدا من وزارة الأوقاف وممثلين عن شركات الحج والعمرة أنهوا جولة الى جمهورية مصر العربية ناقشوا خلالها ملف العمرة مع الجهات المختصة، وحصلوا على موافقة رسمية بتسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة.

ومنذ عام 2014 منعت السلطات المصرية معتمري غزة من أداء مناسك العمرة بسبب إغلاق معبر رفح البري، وتدهور الأوضاع الأمنية في سيناء شمال مصر، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية كبيرة بمكاتب الحج والعمرة التي تنظم الرحلات، وكبدها خسائر فادحة.

ويبلغ عدد المواطنين المسجلين للسفر لأداء مناسك العمرة أكثر من 20 ألف معتمر، ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

يشار الى أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في هذا الموسم 75 شركة موزعة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.