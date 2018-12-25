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هل اختبار "صفارات الإنذار" في غوش دان لها علاقة ببيان الغرفة المشتركة؟!

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:10 - 25 ديسمبر 2018
هلع في صفوف الإسرائيليين هلع في صفوف الإسرائيليين
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اعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية بأنها ستجري يوم غدٍ الأربعاء اختبارًا لصافرات الإنذار في منطقة تل ابيب الكبرى "غوش دان"، وذلك في تمام الساعة 10:05 دقيقة صباحًا.

وقالت قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي بان اختبار صافرات الانذار يأتي ضمن خطة 2018 لفحص جهوزية المنظومة وقت الطوارئ.

وفي اعقاب استشهاد 5 فلسطينيين الجمعة الماضية، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية  اول امس أن يوم الجمعة القادم سيكون يوماً حاسماً في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا في مسيرات العودة.

واعتبرت الغرفة المشتركة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن استشهاد 5 مواطنين يوم الجمعة الماضية (جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة) تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء.

وأكدت الغرفة، أن المقاومة لن تتهاون مع الاحتلال الإسرائيلي ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا، قائلة: "لدينا ردودٌ جاهزةٌ وقاسيةٌ يحدد مسارها وشكلها وتوقيتها سلوك العدو على الأرض، وإن غداً لناظره قريب"

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