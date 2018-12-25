كلوب يختار لحظة تمنى خلالها انتهاء موسم ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن هناك من سيطالبه بالرحيل عن صفوف الريدز في نهاية الموسم، سواء فاز أو لم يفز ببطولات.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء: "البقاء بعد 2022؟ أنا لا أفكر في ذلك الآن، إذا قلت ذلك الكثير من الناس ستتحدث، كل شيء جيد في هذه اللحظة، ولكن كلوب ما زال لم يفز بأي بطولة، وهذا جزء من الحقيقة".

وأضاف: "لا يجب أن نفكر في عام 2022 من الآن، لأن في الصيف سيكون هناك أشخاص ترى بأن هذا الوقت المناسب للرحيل سواء حصلت أو لم أحصل على ألقاب".

وتابع: "نحن جميعًا نستمتع بوقتنا هنا، وأقصد بالجميع ملاك النادي واللاعبين والمشجعين وجميع المحيطين بالفريق، ويمكننا أن نحاول ونحاول، ولكن إذا كان أحد في هذه المجموعة غير سعيد، يجب ألا نضغط عليه".

وواصل: "أفضل لحظة في عام 2018؟.. التأهل في دوري أبطال أوروبا أو عندما عدنا للفندق في روما بعد الصعود للنهائي، كان استقبالًا رائعًا، إذا كنا نستطيع إنهاء الموسم في هذه اللحظة كان هذا الأمر سيسعدني، لأننا سنحصل على أسبوعين أكثر للراحة، ولن نعيش اللحظة الحزينة في كييف، ولكن الموسم بالكامل كان رائعًا، واستمتعنا به كثيرًا".

وأكمل: "عندما تعمل مع فريق يكون لديك الكثير من المباريات والنتائج الممتعة، كما أن بطولة دوري أبطال أوروبا كانت ممتعة جدًا، حيث أننا عندما فزنا 3/0 على مانشستر سيتي، كان الجميع يعلم بأن الأمور لم تنته في مباراة الإياب".

وواصل: "نفس الأمر كان في مباراة روما عندما فزنا 5-2 في الذهاب ومباراة الإياب بدأت كان هناك الكثير من الصعود والانخفاض خلالها، لذلك هذا كان أمرًا مميزًا ولذلك استمتعت بالموسم كثيرًا".

واستمر: "عندما نلعب على كل شيء، لا يعني بأننا سنفوز بكل البطولات، ولكننا الآن في 3 بطولات ونعيش لحظة جيدة، وسنحاول الفوز بكل الألقاب".

وأتم: "أتمنى أن يستمر تطور ليفربول في 2019، وإذا كنا أذكياء في استغلال خبراتنا، يجب أن أتوقع مباريات أخرى مميزة مثلما فعلنا في العام الماضي".

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في الموسم الماضي.