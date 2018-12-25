"إسرائيل" تواجه قنبلة حقيقية داخل الجيش

وجهّت مصادر رفيعةً جدًا في المؤسسة الأمنيّة للاحتلال الإسرائيلي انتقاداتٍ لاذعةٍ جدًا لقائد هيئة الأركان العامّة في جيش الاحتلال، الجنرال غادي آيزنكوط، حيثُ شدّدّت على أنّ جيش الاحتلال يُعاني منذ العام 2011 من ظاهرةٍ خطيرةٍ للغاية والتي تكمن في تراجع نسبة الإسرائيليين للانخراط بالوحدات القتاليّة، وتفضيلهم الخدمة في وحداتٍ غيرُ قتاليّةٍ، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ هذه الظاهرة في ارتفاعٍ مُستمرٍّ، وأنّ الجيش لا يُمكِنه فعل أيّ شيءٍ.

علاوةً على ذلك، حذّرت المصادر عينها من أنّ هبوط المعنويات بشكلٍ خطيرٍ للغاية لدى المستوطنين "الإسرائيليّين"، الذي يتّم تجنيدهم في الجيش ببلوغه الـ18 من العمر، وفق قانون التجنيد الإلزاميّ، هي المشكلة أوْ المعضلة الرئيسيّة والمفصليّة، التي يجب أنْ تؤرِق صنّاع القرار في كيان الاحتلال وتقُضّ مضاجعهم، مُشدّدّةً في الوقت عينه على أنّ علاج هبوط المعنويات بالخدمة في جيش الاحتلال تُعتبر اليوم التحدّي المركزيّ الماثِل أمام "إسرائيل"، كما نقل مُراسِل الشؤون العسكريّة عن المصادر ذاتها.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أنّه في كلمات التلخيص لخطاب قائد الأركان آيزنكوط أمس في المركز المُتعدّد المجالات في هرتسليا تحدّث بشكلٍ واضحٍ عن خشيته العميقة من تراجع المعنويات ونكوص الروح القتاليّة في جيش الاحتلال، الأمر الذي يجِد تأكيدًا له في انخفاض نسبة المُجنّدين للوحدات القتاليّة، بالإضافة إلى رفض الجنود مواصلة الخدمة في الجيش بعد انتهاء الفترة الإلزاميّة التي تستمّر ثلاثة أعوامٍ، إذْ أنّ نسبة الجنود الذين انخرطوا في الوحدات القتاليّة انخفض من 79 بالمائة إلى 67 بالمائة فقط.

كما أشارت المصادر إلى أنّ الضباط في جيش الاحتلال يقومون بترك الجيش خلال فترةٍ قصيرةٍ، خلافًا للماضي، كاشفةً النقاب عن أنّه خلال الاجتماعات الدوريّة التي تجري في هيئة الأركان العامّة للاحتلال الإسرائيلي تُسمَع الصرخات من قبل جنرالات الجيش الذين يُحذّرون بشكلٍ سريٍّ عن خطورة الوضع داخل الجيش الإسرائيليّ، كما أكّدت المصادر.

واستشهدت المصادر الأمنيّة، كما ذكرت (يديعوت أحرونوت) بأقوال الجنرال آيزنكوط، الذي قال بالأمس إنّه في نهاية المطاف، القدرات المُتطورّة والتفوّق هما مُهّمان جدًا، ولكن أنا أؤمن بأنّ هذين الأمرين لا يُمكِن تحقيقهما والمُحافظة عليهما بدون الاعتماد على العنصر الإنسانيّ، على الجنود وعلى الضباط، على حدٍّ سواء، مُضيفًا أنّ تحقيق الأمرين المذكورين منوط أيضًا بالروح القتاليّة واستعداد المستوطنين في إسرائيل للانخراط في الوحدات القتاليّة، بحسب تعبيره.

ولفتت المصادر أيضًا إلى أنّ روح التطوّع للوحدات القتاليّة ومُواصلة الخدمة في الجيش بعد انتهاء الفترة الإلزاميّة باتتا المُشكلة الإستراتيجيّة المُهّمة والتي تحتّل المرتبة الأولى لجيش الاحتلال، مُضيفة في الوقت نفسه أنّ القنبلة الحقيقيّة هي ليست القنبلة الإيرانيّة، إنمّا الجنود والضبّاط في الجيش، بحسب أقوالها.

جديرٌ بالذكر أنّه بحسب موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قدّم اللواء احتياط يتسحاق بريك، مُفوّض شكاوى الجنود مداخلةً في لجنة مراقبة الدولة، التابعة للكنيست، فضحت الخلل الذي يعتلي جيش الاحتلال، فقال إنّ هناك مسار تدهور في الجيش الإسرائيليّ وصل إلى ذروته مؤخرًا، وأضاف: في السنوات الثلاث الأخيرة أصبح هناك تقاطع قاتل بين تخفيض آلاف الجنود من عناصر الخدمة الدائمة وبين تخفيض خدمة الأبناء، ما خلق فجوات مصيرية.

ووفقًا لكلام بريك، تُسيطِر في الجيش الإسرائيليّ ثقافة تنظيمية مُعيبة لا يتمّ التعامل معها من قبل المسؤولين الكبار، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّ جوهر المشكلة أنّ لا أحد يُعالِج الأمور هنا، فيما خطورة الوضع تفرض إنشاء لجنة تحقيق خارجية برئاسة قاضٍ، تكون قادرة على الدخول في عملية تغيير من الأساس للثقافة التنظيميّة، بحسب تعبيره. وخلُص إلى القول إنّه لا استعدادات ولا احتياطات في الجيش الإسرائيليّ، وفق تعبيره.