إصابة 3 مواطنين من أم الفحم بإطلاق نار قرب جنين

أصيب 3 مواطنين من أم الفحم عصر اليوم، باطلاق نار في منطقة "حريش" القريبة من مستوطنة شاكيد المقامة على اراضي جنين .

وذكر الاعلام العبري، ان الحدث جنائي، فيما توافدت تعزيزات عسكرية للمكان، ووصفت حالة احد المصابين بالحرجة واثنين اخرين بالخطيرة .