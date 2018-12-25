إصابة 3 مواطنين من أم الفحم بإطلاق نار قرب جنين

أصيب 3 مواطنين من أم الفحم عصر اليوم، باطلاق نار في منطقة "حريش" القريبة من مستوطنة شاكيد المقامة على اراضي جنين .
وذكر الاعلام العبري، ان الحدث جنائي، فيما توافدت تعزيزات عسكرية للمكان، ووصفت حالة احد المصابين بالحرجة واثنين اخرين بالخطيرة .
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