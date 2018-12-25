روني يشن هجوماً على مدرب مانشستر يونايتد السابق

دخل واين روني، القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد، قائمة أشد منتقدي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وقال روني: "النادي برمته كان يعاني من سلطويته البغيضة والتي تسببت في صنع أجواء مقيتة داخل الفريق".

وحسب روني فإن هذه الأجواء لم يكن يعاني منها أعضاء الفريق فحسب، وإنما "امتد الأمر إلى النادي برمته".

وبالنسبة للنجم الإنجليزي فإن حقبة مورينيو ألقت بظلالها الثقيلة على كل جوانب الحياة وعلى كل العاملين في النادي، مشددا في حوار أجراه مع شبكة "بي. تي سبورت" التلفزيونية أن رئيس النادي والعاملين، والطباخين وحراس الأمن، "لا أحدا منهم كان راضيا عن الوضع".

وعن المدرب الجديد أضاف نجم دي سي يونايتد الأمريكي: "أولي سولسكاير هو الشخص المثالي القادر على إحداث تغيير فوري ونشر البهجة، وقد أظهر بالفعل أهليته في المباراة الأخيرة للفريق السبت الماضي، حين حقق فوزا كاسحا على كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف".

يذكر أن مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد بعد عامين ونصف العام من توليه المسؤولية.

ويحتل مانشستر يونايتد الآن المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.