آرسنال يخطط لصفقة شتوية من ريال مدريد

يسعى آرسنال الإنجليزي، لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، فإن آرسنال يُجهز عرضا للتعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: "آرسنال سيتقدم بعرض بقيمة 12 مليون يورو لضم نافاس الذي يُعاني منذ التعاقد مع تيبو كورتوا قبل الموسم الجاري".

وأشارت إلى أنه رغم وجود الحارس بيرند لينو، الذي انضم لصفوف المدفعجية في الصيف الماضي قادمًا من باير ليفركوزن، بجانب المُخضرم بيتر تشيك، لكن المدرب أوناي إيمري يود إشعال المنافسة، لاسيما وأن مسيرة تشيك (36 عاما) قاربت على النهاية.

وأصبح نافاس الحارس الثاني في صفوف الميرنجي هذا الموسم خلف تيبو كورتوا، حيث لا يشارك الكوستاريكي سوى في مباريات بطولة كأس الملك فقط.