الاحتلال يسجن شيخ قرية العراقيب لمدة 10 أشهر

دخل الشيخ صيّاح الطوري (69 عامًا) من قرية العراقيب غير المعترف بها "إسرائيليًا"، اليوم الثلاثاء، سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر.

وانطلقت مسيرة مركبات من العراقيب برفقة الطوري، بمشاركة العديد من سكان قريته وأهالي النقب وشخصيات وقيادات سياسية وجماهيرية من المجتمع العربي، مرورًا بمدينة رهط حيث انضم للمسيرة عشرات الناشطين، لتواصل طريقها لسجن الرملة، ونظمت وقفة تضامنية مع الطوري، قبيل دخوله السجن.

وكانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا قد ردت في نوفمبر الماضي طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي الطوري، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيقل التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.

وأصدرت محكمة الصلح في بئر السبع، قرارا بسجن الطوري الذي يخوض مع أهالي العراقيب نضالًا قضائيًا ضدّ عدم الاعتراف بهم، حيث أسندت له نحو 40 تهمة قضائية، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافًا للقانون الإسرائيلي".

وكانت آليات وجرافات إسرائيلية هدمت مساكن قرية العراقيب للمرة الـ137، يوم الخميس الماضي.