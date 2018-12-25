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هكذا تناول الإعلام الإسرائيلي تعيين مدير جديد للمخابرات المصرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:43 - 25 ديسمبر 2018
الجيش المصري الجيش المصري
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علقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية المصرية ، قائلة إن ذلك يأتي ضمن الاتجاه الملحوظ للنظام المصري بإجراء تغييرات دورية في المناصب الحساسة والهامة في الدولة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني: "قامت مصر بتعيين اللواء خالد مجاور في المنصب بدلا من محمد الشحات، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصدرين أمنيين".

وأردف التقرير: "تلعب أجهزة المخابرات العسكرية والاستخبارية دورًا قائدًا في عملية صنع القرار على أعلى المستويات، وتضطلع بدور عام أكبر في عهد الرئيس السيسي".

واستطردت جيروزالم بوست: "لم تذكر المصادر سببًا معينًا للإطاحة بالشحات، لكن الرئيس السيسي أجرى عمليات استبدال للعديد من كبار المسؤولين الأمنيين في الجيش والداخلية والمخابرات خلال العامين الماضيين

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