صحافية إسرائيلية مشهورة تستقيل على الهواء مباشرة

قدمت الصحافية الإسرائيلية المشهورة غيئولا إيفن استقالتها على الهواء مباشرة خلال تقديمها النشرة الاخبارية في سلطة البث الاسرائيلية الليلة الماضية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان إيفن قدمت استقالتها على الهواء مباشرة بسبب الإعلان عن إجراء انتخابات في إسرائيل ولأن زوجها جدعون ساعر هو سياسي.

وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي أقدم فيها النشرة الإخبارية"، قالت غيئولا ببث مباشر.

وأضافت: "كان من دواعي سروري أن أقدم النشرة المركزية منذ إقامة سلطة البث، أتقدم بشكري إلى الإدارة على إخلاصها، إتاحة العمل الحر، ودعمها الكامل لي.” ستواصل غيئولا عملها كمقدمة إخبارية ولكنها لن تقدم النشرة المركزية.

بعد أن أعلنت عن استقالتها، غرد زوجها في تويتر: "هناك نساء موهوبات كثيرات، ولكن أنت الأفضل. أحبكِ، وافتخر بكِ، يا غيئولا!"

غيئولا متزوجة من وزير التربية سابقا، جدعون ساعر، الذي استقال قبل ثلاث سنوات ونصف تقريبا من منصبه في الكنيست والحكومة معتزلا الحياة السياسية لوقت قصير، ولكن في السنة الماضية دخل المعترك السياسي مجددا. قبل نحو شهر كان جدعون جزءا من الضجة السياسية التي ثارت ضد رئيس الحكومة نتنياهو، فاضطرت غيئولا إلى نقل الأخبار حول الموضوع إلى مراسل سياسي آخر في سلطة البث، بسبب تناقص المصالح. الآن وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات بتاريخ 9 نيسان، اضطرت غيئولا إلى الاستقالة من منصبها.