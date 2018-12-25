تأجيل حل الكنيست لإشعار آخر ويعلون يؤسس حزباً جديداً

أعلن رئيس لجنة الكنيست البرلمانية عضو الكنيست ميكي زوهر (حزب الليكود)، تأجيل حل الكنيست حتى إشعار آخر.

وقال زوهر، عقب انتهاء جلسة الكنيست اليوم الثلاثاء: "أنا مع حل الكنيست في الموعد المناسب ولكن هناك قوانين يجب تمريرها قبل الشروع في حل الكنيست، أنتم تريدون البدء بحملاتكم الانتخابية وأنا أريد العمل من أجل (إسرائيل)".

واستدرك زوهر بالقول: "على كل حال يبدو أن الانتخابات ستُجرى بتاريخ (9/4/2019)، داعياً أعضاء الكنيست الإسرائيلي للعمل بجدية خلال الأسبوع القادم لنتمكن من تحديد موعد لحل الكنيست بشكل قانوني"

من جانبه، قال رئيس كتلة المعسكر الصهيوني عضو الكنيست يوئيل حسون : "رئيس لجنة الكنيست طلب تأجيل حلّ الكنيست واضاعة وقت غالٍ على حساب (إسرائيل) لتقديم قوانين تتعارض مع المصلحة العامة".

وأضاف حسون: "نهاية عمل الحكومة الفاشلة لا يمكن أن يتأجل لحظة واحدة يوجد تاريخ متفق عليه للانتخابات لن نعطي لممثلي نتنياهو محاولة ايقاف القطار الذي انطلق".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية وافقت صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حلّ الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، تمهيدًا لنقله للهيئة العامة للكنيست غدًا للتصويت عليه.

وفي سياق آخر أعلن وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق الجنرال بوغي يعلون عن تأسيس حزب جديد، داعياً الجميع للانضمام لحزبه.