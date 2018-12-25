بتسلسل زمني: أهم الأحداث التي شهدتها الدول العربية في 2018

شهدت الدول العربية في عام 2018 الكثير من الأحداث، ومع اقتراب نهاية العام، تقدم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تسلسلاً زمنياً لبعض أهم هذه الأحداث:

20 يناير/كانون ثاني: الجيش التركي يعلن إطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مدينة عفرين، التي كان يسيطر عليها الأكراد، شمال غربي سورية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18مارس/آذار استكمال السيطرة على عفرين.

30 يناير/كانون ثاني: أعلن النائب العام السعودي انتهاء مرحلة التسويات في قضايا الفساد، وذلك بالتحفظ على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار).

9 فبراير/شباط: الجيش المصري يطلق العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" بالمشاركة مع قوات الأمن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

26 مارس/آذار: انطلقت في مصر انتخابات رئاسية خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وفاز السيسي بفترة رئاسية ثانية بحصوله على 97% من الأصوات. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 41.5%.

30مارس/آذار: بدأت "مسيرات العودة" التي شارك فيها محتجون فلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتجاجات أسفرت منذ ذلك الحين عن استشهاد 228 فلسطينياً، فضلا عن إصابة 24 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق.

11 أبريل/نيسان: وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تعلن عن مقتل 257 شخصاً- أغلبهم من العسكريين وبعض عائلاتهم جراء تحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر العاصمة. ورئيس أركان الجيش يأمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

6 مايو/أيار: تونس تنظم أول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011، وشهدت الانتخابات فوز المستقلين بأكبر عدد من المقاعد. كما قادت الانتخابات إلى تولي امرأة لمنصب رئيسة بلدية مدينة تونس، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس البلدية منتصف القرن التاسع عشر.

11 مايو/أيار: وقعت الكويت مع الفلبين اتفاقية تنظم شؤون العمالة الفلبينية لدى البلاد. وعلى إثر ذلك قررت الفلبين إعادة السماح لعمالتها بالسفر إلى الكويت بعد مرور أربعة أشهر على قرار فرض حظر السفر. وكانت العلاقات قد بدأت في التوتر بعد العثور على جثة خادمة فلبينية داخل مبرد بشقة مهجورة في الكويت.

14 مايو/أيار: افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس وسط غضب عربي وإسلامي.

2 يونيو/حزيران: غرق قارب للهجرة غير الشرعية قرابة السواحل التونسية، وهي الحادثة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها ربما تكون الأكثر كارثية هذا العام. وأشارت تقديرات المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون تجاوز الـ120.

4 يونيو/حزيران: الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي تقدم استقالتها، على وقع موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وأدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عمر الرزاز، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في 14 يونيو/حزيران.

13 يونيو/حزيران: أطلقت قوات الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، عملية لاستعادة محافظة الحديدة الاستراتيجية 226/ كيلو متر غرب صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أواخر عام 2014.

24 يونيو/حزيران: دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة حيز التنفيذ، وسط تفاعل من المجتمع السعودي.

25 يوليو/تموز: مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات انتحارية نفذها تنظيم داعش في مدينة السويداء جنوبي سورية وفي معارك مع القوات الحكومية. وكان نحو نصف القتلى من المدنيين.

30 أغسطس/آب: المتمردون بجنوب السودان بقيادة رياك مشار يوقعون في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع حكومة جوبا لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة والمستمرة منذ خمس سنوات.

أول سبتمبر/أيلول: أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

10 سبتمبر/أيلول: أعلنت الإدارة الأمريكية إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية إن "السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع إسرائيل".

24 سبتمبر/أيلول: أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نهاية التوافق مع حزب حركة النهضة الإسلامي، والذي امتد منذ انتخابات 2014.

2 أكتوبر/تشرين أول: مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا. وأكدت الرياض مقتله في وقت لاحق. وينفي المسؤولون السعوديون تقارير حول صلة ولي العهد محمد بن سلمان بالجريمة.

21 أكتوبر/تشرين أول: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، ليحسم بذلك واحداً من أكثر المواضيع جدلية على الساحة الأردنية خلال العام.

29 أكتوبر/تشرين أول: الإمارات تطلق من اليابان القمر الصناعي "خليفة سات"، والذي يعد أول قمر صناعي صنع بأيدٍ إماراتية.

29 أكتوبر/تشرين أول: رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حمدين يقدم استقالة حكومته لرئيس البلاد بعد انتخابات تشريعية وبلدية وجهوية.

6 نوفمبر/تشرين ثاني: أبدى العاهل المغربي الملك محمد السادس استعداده لفتح الحدود مع الجزائر وتطبيع العلاقات معها. وأكد أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر "الشقيقة"، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين الجانبين توترات على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

12 و13 نوفمبر/تشرين ثاني: استضافت مدينة باليرمو الإيطالية قمة دولية بمشاركة الفرقاء الليبيين كان مأمولا لها أن تؤدي إلى حلحلة الوضع المتأزم بالبلاد. ورغم الآمال، فشل المؤتمر في الخروج حتى ببيان ختامي.

22 نوفمبر/تشرين ثاني: شارك الآلاف في احتجاجات ضد الغلاء في ساحة باردو أمام مقر البرلمان في تونس، بالتزامن مع إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية.

24 نوفمبر/تشرين ثاني: شهدت مملكة البحرين انتخابات نيابية وبلدية وجرت جولة الإعادة فيها مطلع ديسمبر/كانون أول. وفاز المستقلون بـ34 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الأربعين، بينما فاز بالمقاعد الستة الأخرى مرشحون لهم انتماءات سياسية. وكانت هذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011، على وقع ثورات "الربيع العربي".

3 ديسمبر/كانون أول: وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي يعلن انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

4 ديسمبر/كانون أول: الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق حملة "درع الشمال" على الحدود مع لبنان بهدف "كشف وإحباط أنفاق تابعة لمنظمة حزب الله".

16 ديسمبر/كانون أول: وصول الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق في زيارة عمل تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة. وكانت زيارة البشير هي الأولى لزعيم عربي لسورية منذ ثماني سنوات.

18 ديسمبر/كانون أول: دخلت هدنة بين طرفي الصراع في اليمن حيز التنفيذ في الحديدة. وكان تم التوصل لاتفاق الهدنة بعد محادثات رعتها الأمم المتحدة بين الجانبين في السويد.

18 ديسمبر/كانون أول: أعلنت السعودية موازنة العام المقبل، وهي الأكبر في تاريخ المملكة. وبلغ حجم الإنفاق المتوقع فيها 1.106 تريليون ريال (294.93 مليار دولار).

19 ديسمبر/كانون أول: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سحب القوات الأمريكية من سورية، وبرر ذلك بأنه "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا إلى الوطن".

20 ديسمبر/كانون أول: السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمالي البلاد، وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار وشح الخبز والمحروقات.

22 ديسمبر/كانون أول: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

24 ديسمبر/كانون أول: لقي مصور صحفي تونسي حتفه بعدما أضرم النار في جسده في مدينة القصرين غرب تونس احتجاجاً على أوضاعه الاجتماعية. وعلى إثر ذلك، لوحت نقابة الصحفيين التونسيين بتنظيم إضراب عام في القطاع الإعلامي العمومي وبسلسلة من التحركات الاحتجاجية.