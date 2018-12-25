استطلاع للرأي في إسرائيل: الليكود الأوفر حظًاً

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، عقب الإعلان عن حلّ الكنيست والتوجّه لانتخابات مبكرة، أن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون الأقوى، وقد يحظى بـ30 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، فإن رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس سيكون ثاني أكبر حزب سياسيّ بعد الليكود بـ 13 مقعدًا، وذلك في حال شكّل حزبًا جديدًا، أو انضم لأيّ قائمة حزبيّة.

وكانت استطلاعات سابقة أظهرت أن غانتس قد يحظى بـ 16 مقعدًا، في ظل الهبوط الواضح لما قد يحظى به حزب "ييش عتيد/هناك مستقبل" الذي يقوده يائير لبيد، والذي أشار الاستطلاع الأخير إلى أنه قد يحسم 12 مقعدًا بعد أن أعطته استطلاعات سابقة نحو 18 مقعدًا.

أمّا القائمة العربية المشتركة التي يقودها أيمن عودة، فأشار الاستطلاع إلى أنها ستحظى بـ11 مقعدًا، وهي التي حصلت على 13 مقعدًا في الانتخابات السابقة عام 2015.

الاستطلاع أظهر أيضًا أنّ أحزاب اليسار في إسرائيل هي الأقل حظًا من حيث الحصول على المقاعد في الكنيست، فالمعسكر الصهيوني برئاسة "آفي غاباي" لن يُحرز أكثر من 9 مقاعد، رغم أنه حظي بـ24 في الانتخابات الأخيرة.

حزب "يهدوت هتوراة" للمتدينين اليهود قد يحظى بـ7 مقاعد وفقًا للاستطلاع، أي بزيادة مقعدين عن الانتخابات السابقة، فيما سيحظى حزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون بـ 6 مقاعد مقارنةً مع 10 في انتخابات 2015، فيما سيحصل حزب "ميرتس" على 6 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وحزب "شاس" 4 مقاعد فقط.

ويبيّن الاستطلاع أنه إذا فاز نتنياهو في الانتخابات، فإنه يستطيع كما أعلن أمس، الحفاظ على ائتلاف يمينيّ بـ 63 مقعدًا.