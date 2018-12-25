نشر كشوفات الـ100 دولار اليوم.. وآلية جديدة للصرف غداً

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، عن موعد نشر رابط كشف أسماء المستفيدين من منحة 100 دولار لخمسين ألف أسرة، وعن آلية جديدة للصرف.

وأوضح وكيل الوزارة يوسف إبراهيم في تصريحات لإذاعة القدس، أن الوزارة قررت نشر كشوفات الـ100 دولار مساء اليوم، فيما سيتم الصرف غداً أو بعد غدٍ.

وأضاف إبراهيم، أن الوزارة قررت خلق آلية جديدة لصرف الشيكات للمواطنين، حتى لا يحدث ازدحاماً وتكدساً أمام فروع البريد للحفاظ على كرامة المواطنين، بتوزيع الصرف حسب الحروف الأبجدية.

وعزا إبراهيم، سبب التأخر لمشكلة تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، وللعلاقة مع الوزارات الأخرى كالاتصالات والمالية.

وبين، أن الوزارة بات لديها قاعدة بيانات ضخمة حول المواطنين، بلغت 100 ألف اسماً، بحيث سيكون في الكشف الجديد 50 ألف اسماً جديداً خلافاً للـ50 ألف اسم المرحلة الأولى.

وفي سؤال حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، رفض إبراهيم التصريح بموعد محدد إلا أنه قال :"سيكون هناك بشرى خير لهم".

يشار إلى أن 50 ألف أسرة استفادت الشهر الماضي من منحة الـ 100 دولار، والتي جاءت بدعم قطري.