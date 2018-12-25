البدء باجراءات حل الكنيست

تبدأ اليوم إجراءات حل الكنيست الإسرائيلي، حيث تقوم وزيرة العدل "اييليت شاكيد" بإعداد مشروع قانون حكومي لحل الكنيست.

ووفقاً لموقع "مكان العبري" ستطرح "شاكيد" مشروع القانون صباح اليوم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت عليه من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع أعضائها.

ويتوقع أن ينتهي التصويت على مشروع هذا القانون بالقراءات الثلاث حتى يوم غد الأربعاء.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الكنيست سيجري غداً تصويتًا هاتفيًا على مشروع قانون حل الكنيست، استعدادا للتوجه الى انتخابات مبكرة. وقد حدد التاسع من شهر ابريل نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.

وقد تقرر تقديم موعد الانتخابات بعد أن فشل رؤساء الائتلاف في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن قانون التجنيد وإعلان رئيس حزب هناك مستقبل "يئير لابيد" نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.