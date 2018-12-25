مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في مختلف مناطق الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من الشبان بينهم شقيق شهيد، كما وسرقت أموالاً من منازل المواطنين.

وأفادت المصادر، أنه عرف من بين معتقلي الضفة:

1. عميد بدير- طولكرم

2. محمد الحوامدة- البيرة

3. اعتقال شاب من حي الجابريات في جنين لم تعرف هويته.

4. مهند كيالة- مخيم شعفاط في القدس المحتلة

5. عمر أبو غنام (شقيق الشهيد علي أبو غنام)- الطور بالقدس المحتلة

6. عمر أبو دهيم- جبل المكبر بالقدس المحتلة

7. كرم عويسات- جبل المكبر بالقدس المحتلة

كما واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين مالك وموسى حامد في بلدة سلواد شرق رام الله وسرقا مبلغاً من المال، أما في طمون قرب طوباس، وأيضاً اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قرب طوباس وكفر قدوم شرق قلقيلية، وشهدت طولكرم اندلاع مواجهات عقب اقتحامها.