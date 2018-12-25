طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة اليوم وأمطار غزيرة الخميس

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وكذلك الخميس تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة وماطرأ على فترات وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الجمعة