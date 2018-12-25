مستوطنون يهاجمون مركز الصمود ويعتدون على من بداخله

هاجم قطعان المستوطنين الليلة، مركز الصمود والتحدي التابع لشباب ضد الاستيطان في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المستوطنين يساندهم جنود الاحتلال داهموا مركز الصمود، واعتدوا على من بداخله، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين لمشفى الخليل الحكومي.

وأوضح محمد زغير المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان، أن المستوطنين قاموا بهدم غرفة ملحقة بالمركز، وبينما كنا نقوم بإعادة بناء ما تم هدمه هاجمنا المستوطنون بالحجارة والعصي وبحماية من جنود الاحتلال".

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إن طواقم الاسعاف لديه عملت على نقل ٤ إصابات من تل ارميدة بعد الاعتداء عليهم بالحجارة من قبل المستوطنين إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج وإصابتهم ما بين متوسطة وطفيفة.