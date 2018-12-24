هل تخلص قتلة خاشقجي منه بعد مشاهدة هذا المقطع؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من مسلسل "جرائم أمريكي"، بث عام 2013 قالوا إن فكرة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي أخذت من إحدى حلقاته.

وفي الحلقة الرابعة من الموسم الأول، لمسلسل "The Blacklist" يتبع أحد المجرمين، أسلوب التذويب لجثث ضحاياه، بعد اختطافهم وقتلهم.

ويظهر في الحلقة القاتل، وهو يشتري مستلزمات خاصة بمسرح الجريمة، ويقوم بتغليف غرفته بالكامل بأكياس نايلون لإخفاء الأدلة، بشكل مماثل لما كشفت عنه تسريبات تركية، من أن أرضية القنصلية تم تغليفها بالنايلون، لمنع تسرب دماء خاشقجي إليها.

وعمد المجرم في المسلسل إلى وضع جثة ضحيته داخل بانيو، وقام بسكب مواد كيماوية مذيبة، للتخلص منها عبر المجاري الصحية.

ويعد مسلسل "ذا بلاك لست" من أشهر مسلسلات الجريمة والتحقيقات عالميا، وتجاوز عدد حلقاته الـ 100 خلال 5 مواسم عرض.

وعلى الرغم من الطابع الجرمي للمسلسل، إلا أنه لا يخلو من الفكاهة وروح النكتة في الكثير من حلقاته، فضلا عن الخطط التي ترسم للإيقاع بالمجرمين، من قبل محور المسلسل "ريموند ريدينغتون" العميل المتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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